Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: США и РФ могут разрешить конфликт на Украине

США и Россия совместными усилиями могут разрешить конфликт на Украине. Об этом на предвыборном мероприятии в Ной-Изенбурге заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передает РИА Новости.

«[Президент США Дональд] Трамп был единственным кандидатом, который выступал за мир в ходе своей предвыборной кампании. Я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этой ужасной войне», — сказала она.

По ее словам, Европа уже не может добиться мира на Украине, а Германия — тем более. Она обвинила руководство страны в дилетантстве, поскольку, по ее мнению, Берлин изначально должен был активно выступать за мир, а не поддерживать одну из сторон конфликта.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии Сара Вагенкнехт выступила против отправки немецких военных на Украину. «Нам нужны там войска ООН, но они должны поступить от держав, которые сейчас выступили посредниками в войне», — сказала она, имея в виду Турцию, Китай и Бразилию.