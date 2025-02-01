Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 1 февраля 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии высказалась об Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: США и РФ могут разрешить конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

США и Россия совместными усилиями могут разрешить конфликт на Украине. Об этом на предвыборном мероприятии в Ной-Изенбурге заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передает РИА Новости.

«[Президент США Дональд] Трамп был единственным кандидатом, который выступал за мир в ходе своей предвыборной кампании. Я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этой ужасной войне», — сказала она.

По ее словам, Европа уже не может добиться мира на Украине, а Германия — тем более. Она обвинила руководство страны в дилетантстве, поскольку, по ее мнению, Берлин изначально должен был активно выступать за мир, а не поддерживать одну из сторон конфликта.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии Сара Вагенкнехт выступила против отправки немецких военных на Украину. «Нам нужны там войска ООН, но они должны поступить от держав, которые сейчас выступили посредниками в войне», — сказала она, имея в виду Турцию, Китай и Бразилию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Перед обстрелом интерната с пленными в сторону Суджи вылетели ракеты ВСУ

      Директора российской школы отстранили из-за драки учителей

      Тренер СКА Ротенберг оправдался фашистами за антирекорд

      Бывший генпрокурор Украины оскорбил Зеленского

      Иран показал новейшую крылатую ракету

      Союз армян России осудил обвинение ученому из-за видео о Карабахе

      В Британии автомобиль врезался в здание

      В Курске арестовали бизнесмена по делу о хищениях при возведении фортификаций

      Кандидат в канцлеры Германии высказалась об Украине

      В США извлекли тела членов экипажа разбившего у Вашингтона вертолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше