Mash: Кредитная контора подарила клиенту два миллиона рублей из-за опечатки

Кредитная организация подарила россиянину два миллиона рублей из-за опечатки в документах. Об ошибке менеджера конторы сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель из Свердловской области обратился в компанию TradFi, чтобы занять десять миллионов на развитие бизнеса. Предполагалось, что процентная ставка составит 20 процентов годовых. Но менеджер случайно прописал в договоре — «20 процентов».

Теперь клиент в соответствии с договором должен вернуть компании восемь миллионов рублей. Вина за подаренные два миллиона рублей — на сотруднике банка, уверяют юристы. Аннулировать договор без согласия клиента банк не может, клиент в свою очередь давать согласие не планирует.

Ранее стало известно, что в России упала средняя сумма кредитов, которые хотят получать граждане. Сумма снизилась на 10 процентов.