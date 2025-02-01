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17:54, 1 февраля 2025Россия

Кредитная организация подарила россиянину два миллиона рублей из-за опечатки

Mash: Кредитная контора подарила клиенту два миллиона рублей из-за опечатки
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кредитная организация подарила россиянину два миллиона рублей из-за опечатки в документах. Об ошибке менеджера конторы сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель из Свердловской области обратился в компанию TradFi, чтобы занять десять миллионов на развитие бизнеса. Предполагалось, что процентная ставка составит 20 процентов годовых. Но менеджер случайно прописал в договоре — «20 процентов».

Теперь клиент в соответствии с договором должен вернуть компании восемь миллионов рублей. Вина за подаренные два миллиона рублей — на сотруднике банка, уверяют юристы. Аннулировать договор без согласия клиента банк не может, клиент в свою очередь давать согласие не планирует.

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