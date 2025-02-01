Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:20, 1 февраля 2025Бывший СССР

На Украине предрекли разрыв страны из-за «внутренней грызни»

Нардеп Безуглая: Внутренние конфликты могут привести к разрыву Украины на части
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Двойные стандарты в украинском обществе и внутренние конфликты могут поспособствовать разрыву Украины на части. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По ее словам, Украина является страной двойных стандартов и «этим пропитано все». «Инфантилизм, недоразвитость и внутренняя грызня создают среду "идеального шторма", который может разорвать страну на куски — между соседями и геополитическими игроками», — предрекла нардеп.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал перемирие с Россией на любых условиях. По его словам, в случае завершения конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира из России

      Из «Википедии» удалили статью о зверствах ВСУ в Курской области

      На Западе предупредили Украину о риске потери помощи из-за скандала с Умеровым

      Беженка из Украины рассказала о женских подразделениях ВСУ

      На Украине предрекли разрыв страны из-за «внутренней грызни»

      В ООН ответили на критику МИД России в адрес генсека из-за слов о жертвах нацистов

      Трамп выбрал первого иностранного лидера для личной встречи

      Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии

      Трамп приказал нанести авиаудары по одному из главарей ИГ в Сомали

      В Госдуме назвали причину отказа лишать Макаревича и Галкина собственности в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше