Нардеп Безуглая: Внутренние конфликты могут привести к разрыву Украины на части

Двойные стандарты в украинском обществе и внутренние конфликты могут поспособствовать разрыву Украины на части. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По ее словам, Украина является страной двойных стандартов и «этим пропитано все». «Инфантилизм, недоразвитость и внутренняя грызня создают среду "идеального шторма", который может разорвать страну на куски — между соседями и геополитическими игроками», — предрекла нардеп.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал перемирие с Россией на любых условиях. По его словам, в случае завершения конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов.