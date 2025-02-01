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21:33, 1 февраля 2025Мир

На Западе предупредили Украину о риске потери помощи из-за скандала с Умеровым

L'AntiDiplomatico: Скандал с Умеровым может лишить Украину помощи от Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Украина может лишиться западной помощи из-за институционального кризиса, связанного с разбирательствами вокруг министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом предупреждает итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В статье отмечается, что Киев рискует остаться без поставок военной помощи со стороны Запада в критический момент из-за «внутренней нестабильности». Кроме того, скандал с Умеровым может «поставить под угрозу остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров», пишет издание. По его данным, западные чиновники уже потребовали, чтобы украинские власти урегулировали ситуацию в ближайшее время.

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