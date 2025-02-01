Одной из операций в зоне СВО предрекли попадание в учебники

Дандыкин: взятие Гостомеля войдет в учебники военного дела по всему миру

Операция российских войск по взятию Гостомеля под Киевом, проведенная в начале специальной военной операции, войдет в учебники военного дела по всему миру. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью порталу News.ru.

«Безусловно, операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом. Это была одна из самых массовых операций ВС РФ за всю СВО», — рассказал он.

Эксперт отметил, что в успехе операции также сыграл фактор внезапности и изучение ситуации на аэродроме в момент проведения операции. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины оказали не столь яростное сопротивление.

Ранее бывший начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков рассказал, что в высадке десанта под Гостомелем участвовали более 200 вертолетов. По его словам, им удалось выполнить все задачи десантной операции, однако были потеряны два ударных вертолета прикрытия.