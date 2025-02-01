Пять стран заявили о праве Палестины установить контроль над Газой

Главы МИД пяти арабских стран признали право Палестины на контроль над Газой

Сектор Газа является частью палестинских территорий и потому должен перейти под контроль Палестинской администрации. Признали право Палестины на контроль над регионом главы МИД пяти арабских стран по итогам встречи в Каире, передает ТАСС.

Во встрече участвовали министры иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме них на мероприятии присутствовал генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины.

«Мы будем работать над тем, чтобы ПНА смогла выполнять свои обязанности в секторе Газа, который является такой же частью палестинских территорий, как Западный берег и Восточный Иерусалим», — заявили в сообщении глав МИД. Они подчеркнули, что такой шаг позволит международному сообществу справиться с последствиями гуманитарной катастрофы.

Руководители дипведомств добавили, что считают неприемлемым нарушение прав палестинцев, в том числе их права на землю, как посредством усиления поселенческой активности или аннексии территорий, так и под предлогом эвакуации. По их словам, подобные действия угрожают стабильности в регионе и подрывают мирное сосуществование населяющих Ближний Восток народов.

Ранее премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Мустафа пообещал восстановить сектор Газа с помощью США и Саудовской Аравии. По словам Мустафы, восстановление Газы создаст основу для нового регионального порядка, поскольку оно будет включать нормализацию дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией.