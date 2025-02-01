Раскрыта многомиллионная стоимость квартиры звезды «Полицейского с Рублевки»

Shot: Александр Петров продал квартиру в Москве за 57 миллионов рублей

Российский актер Александр Петров продал квартиру, чтобы купить дом для нынешней супруги Виктории Антоновой, за 57 миллионов рублей. Стоимость жилья раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, звезда «Полицейского в Рублевки» распрощался с «голливудским» пентхаусом в Басманном районе Москвы. Там он длительное время жил со бывшей девушкой — Стасей Милославской.

Отмечается, что актер выставил квартиру на продажу после расставания еще в октябре 2023 года за 60,6 миллиона рублей. Однако желающих купить ее за такую цену не нашлось. В итоге актеру пришлось снизить стоимость на 3 миллиона.

Ранее стало известно, что Александр Петров приобрел дом в элитном поселке, который находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. По его словам, они с женой сами нашли дом в интернете, поехали на просмотр и влюбились в недвижимость с первого взгляда.

