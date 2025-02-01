Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:00, 1 февраля 2025Культура

Раскрыта многомиллионная стоимость квартиры звезды «Полицейского с Рублевки»

Shot: Александр Петров продал квартиру в Москве за 57 миллионов рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
Александр Петров

Александр Петров. Фото: @actorsashapetrov

Российский актер Александр Петров продал квартиру, чтобы купить дом для нынешней супруги Виктории Антоновой, за 57 миллионов рублей. Стоимость жилья раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, звезда «Полицейского в Рублевки» распрощался с «голливудским» пентхаусом в Басманном районе Москвы. Там он длительное время жил со бывшей девушкой — Стасей Милославской.

Отмечается, что актер выставил квартиру на продажу после расставания еще в октябре 2023 года за 60,6 миллиона рублей. Однако желающих купить ее за такую цену не нашлось. В итоге актеру пришлось снизить стоимость на 3 миллиона.

Ранее стало известно, что Александр Петров приобрел дом в элитном поселке, который находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. По его словам, они с женой сами нашли дом в интернете, поехали на просмотр и влюбились в недвижимость с первого взгляда.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев «не смог сдержаться» и дал ответ одной «дегенеративной европейской твари»

      Актеру сериала «Папины дочки» потребовалась экстренная помощь врачей

      Российская армия сорвала попытку контрнаступления ВСУ под Купянском

      Потерявший родителей в авиакатастрофе в США фигурист Наумов пропустит ЧЧК

      Момент падения автобуса с туристами из России в овраг в Таиланде попал на видео

      Карлсон назвал Зеленского диктатором и привел три довода

      Казахстанский теннисист попросил болл-боя сделать подачу вместо него на турнире ATP

      Названы лауреаты премии «Золотой орел»

      В России высказались о массированном ракетном ударе по Украине

      Раскрыта многомиллионная стоимость квартиры звезды «Полицейского с Рублевки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше