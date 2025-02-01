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08:05, 1 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта

Доцент Косов: С 1 марта россияне будут платить только за потребленное отопление
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов в беседе с агентством «Прайм» рассказал россиянам об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта. Он отметил, что жители будут платить только за потребленное тепло по показаниям счетчика.

Сейчас в России действуют два основных способа платить за отопление в многоквартирных домах. В основном люди оплачивают тепло только в период отопительного сезона. В ряде субъектов действует система 1/12, когда собственники оплачивают отопление равными долями в течение года, сумма рассчитывается исходя из общих показаний приборов за прошлый год.

С 1 марта Минстрой вводит в качестве приоритетного способа оплату только за те месяцы, когда отопление включено. «Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года — теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон», — пояснил Косов.

Нововведение позволит плательщикам видеть в квитанциях более детализированную информацию. В ведомстве считают, что новые правила повысят прозрачность расчетов, отметил эксперт.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт с 50 до 60 процентов. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в доме.

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