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09:29, 1 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные поразили минометную позицию ВСУ в районе Часова Яра

РИА Новости: ВС России поразили минометную позицию ВСУ в районе Часова Яра
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные поразили минометную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бригаду «Север-V» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг».

Уточняется, что замаскированную позицию ВСУ обнаружили операторы беспилотников. Как сообщили в бригаде, с этой позиции украинские войска вели огонь по позициям ВС России.

Отмечается, что российские силы уничтожили артиллерийским огнем минометную позицию и пункт временной дислокации ВСУ на часовярском направлении.

Ранее военнослужащие РФ взяли под контроль сеть мощных укреплений на юге Часова Яра. Как сообщалось, укрепрайон находится на территории лесной базы отдыха «Часовоярец».

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