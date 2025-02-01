РИА Новости: ВС России поразили минометную позицию ВСУ в районе Часова Яра

Российские военные поразили минометную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бригаду «Север-V» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг».

Уточняется, что замаскированную позицию ВСУ обнаружили операторы беспилотников. Как сообщили в бригаде, с этой позиции украинские войска вели огонь по позициям ВС России.

Отмечается, что российские силы уничтожили артиллерийским огнем минометную позицию и пункт временной дислокации ВСУ на часовярском направлении.

Ранее военнослужащие РФ взяли под контроль сеть мощных укреплений на юге Часова Яра. Как сообщалось, укрепрайон находится на территории лесной базы отдыха «Часовоярец».