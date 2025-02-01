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14:20, 1 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили десятки целей в Херсонской области с помощью дрона «Молния-2»

ТАСС: Армия России поразила десятки целей в Херсонской области дроном «Молния-2»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России поразила десятки целей в Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС начальник службы беспилотной авиации с позывным Око.

Цели были поражены беспилотником «Молния-2». Всего за три месяца этим дроном было поражено около 40 целей.

Конкретных целей, которые были поражены беспилотником, собеседник агентства не назвал.

Ранее стало известно об уничтожении в Херсонской области почти сотни украинских бойцов. Кроме того, были уничтожены четыре наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и три антенны Starlink.

ЖЗЛ
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