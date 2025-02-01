Российские войска уничтожили десятки целей в Херсонской области с помощью дрона «Молния-2»

ТАСС: Армия России поразила десятки целей в Херсонской области дроном «Молния-2»

Армия России поразила десятки целей в Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС начальник службы беспилотной авиации с позывным Око.

Цели были поражены беспилотником «Молния-2». Всего за три месяца этим дроном было поражено около 40 целей.

Конкретных целей, которые были поражены беспилотником, собеседник агентства не назвал.

Ранее стало известно об уничтожении в Херсонской области почти сотни украинских бойцов. Кроме того, были уничтожены четыре наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и три антенны Starlink.