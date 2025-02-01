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01:28, 1 февраля 2025Мир

Сбежавший из британской армии снайпер погиб в боях на стороне ВСУ

Sun: Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на украинских военных.

По информации издания, 23-летний Александр Гармс-Риззи погиб, получив смертельное ранение от беспилотника. «Александр, чей позывной был "Саша", был объявлен мертвым, ...было слишком опасно забирать его тело из прифронтового леса, где он погиб», — говорится в статье.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на кладбищах в США появляется все больше могил американцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Одним из самых молодых наемников мог быть Эдвард Уилтон из Флориды. Как сообщали СМИ, он отправился воевать «за землю своих предков» в возрасте 21 года, однако спустя примерно год погиб при артиллерийском обстреле.

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