Sun: Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ

Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на украинских военных.

По информации издания, 23-летний Александр Гармс-Риззи погиб, получив смертельное ранение от беспилотника. «Александр, чей позывной был "Саша", был объявлен мертвым, ...было слишком опасно забирать его тело из прифронтового леса, где он погиб», — говорится в статье.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на кладбищах в США появляется все больше могил американцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Одним из самых молодых наемников мог быть Эдвард Уилтон из Флориды. Как сообщали СМИ, он отправился воевать «за землю своих предков» в возрасте 21 года, однако спустя примерно год погиб при артиллерийском обстреле.