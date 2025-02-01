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12:24, 1 февраля 2025Бывший СССР

Схрон с американским оружием нашли в ЛНР

Росгвардия: Тайник с американским оружием нашли в ЛНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Тайник с вооружением западных образцов нашли на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram.

Схрон обнаружили при проведении разведки на позициях, которые раньше занимали украинские подразделения.

Силовики изъяли свыше 4000 патронов, более десятка гранат российского и три — иностранного производства. Боеприпасы передали сотрудникам полиции.

Ранее схрон с оружием был найден в Запорожской области. Он находился в лесополосе на окраине одного из сел. Среди изъятого — взрыватели к минам, стрелковое оружие, в том числе гранатомет производства стран НАТО.

ЖЗЛ
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