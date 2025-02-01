США заключили контракт на продление службы ядерных баллистических ракет

Пентагон заключил контракт на продление службы баллистических ракет Trident II

США заключили контракт объемом 383 миллиона долларов с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin для продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

«Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму 383,1 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II», — говорится в заявлении.

Речь идет о задачах по улучшению проектирования и разработок, однако подробности контракта не уточняются. Предполагается, что работы завершат к 30 сентября 2030 года.

В октябре прошлого года США заключили контракт на 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Trident II с новыми ядерными боеголовками, предназначенных для запуска с субмарин. Минобороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем, а также разработки боеголовки Warhead 93/Mark7.