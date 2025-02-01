Боевики ВСУ пытали током одну из убитых женщин в Русском Поречном

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, пытали одну из убитых женщин электрическим током. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских, передает РИА Новости.

«Тупая травма грудной клетки, и огнестрельные повреждения, которые преимущественно локализовались на спине», — сообщила она.

По словам Балеевских, у других убитых выявили переломы рук и коленей. Преимущественно они были с огнестрельными и осколочными ранениями. У двух убитых — пожилого мужчины и женщины — были тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, а также ушибы легких.

Ранее сообщалось, что ВСУ мешали российским бойцам эвакуировать тела жителей Русского Поречного. Как рассказал начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток, при попытке забрать тела погибших 24 января украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами.