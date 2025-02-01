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00:23, 1 февраля 2025Силовые структуры

Суд постановил передать государству компанию «Родные поля»

«Ъ»: Арбитражный суд постановил передать компанию «Родные поля» государству
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче 100 процентов компании ООО «Родные поля» в доход государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, причиной этого стал тот факт, что бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином не только России, но и Сент-Китс и Невис. При этом для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо специальное разрешение от российского правительства, однако в данном случае его не было.

В июле прошлого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits, украинским олигархом Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). В частности, организации «Родник и К» и «Русский Север» производили, в частности, водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Сам Черняк был заочно арестован в России в августе 2023 года.

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