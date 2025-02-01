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23:49, 1 февраля 2025Мир

В Британии автомобиль врезался в здание

Guardian: В британском Колчестере автомобиль врезался в здание
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В городе Колчестер на востоке Великобритании машина врезалась в здание. Об этом сообщает газета The Guardian.

Инцидент произошел около 04:40 в субботу, 1 февраля. В результате происшествия погибло четыре человека. При этом не уточняется, идет ли речь о пассажирах автомобиля или находившихся в здании людях. Других подробностей не приводится.

Правоохранители проводят расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Полицейские также призвали всех, у кого есть какая-либо информация, сообщить о ней.

Ранее в подмосковных Химках пьяный водитель за рулем автомобиля Mercedes протаранил автомаркет, после чего его авто загорелось.

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