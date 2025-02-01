В ФРГ обвинили США в уничтожении возможности построить сотрудничество Европы с Россией

Профессор Вольф: США уничтожили возможность построить суверенную Европу с РФ

Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф обвинил США в том, что они уничтожили возможность построить суверенную Европу, сотрудничающую с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«После распада СССР, возможно, появился шанс построить единую, мирную, свободную и суверенную Европу в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул ученый.

Он вспомнил речь президента России Владимира Путина в бундестаге, в которой он изложил возможности сотрудничества между европейскими странами и Москвой. Однако Соединенные Штаты не дали реализовать этот шанс, поскольку потеряли бы свою гегемонию в Европе и НАТО.

Вольф заявил, что европейские государства стали вассалами США, которыми остаются по сей день. Он выразил надежду, что будущее поколение сможет реализовать концепцию суверенной Европы вместе с Россией.

Ранее профессор призвал немцев и русских больше никогда не воевать. Он подчеркнул, что Россия и ФРГ могут прийти к прочному миру и дружбе.

