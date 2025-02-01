В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Глава комитета Госдумы Гаврилов опроверг перевод пенсий в цифровые рубли

Сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли — фейк. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

По словам Гаврилова, сейчас в социальных сетях распространяется фейк о том, что россиянам начнут выдавать пенсии в цифровых рублях, а для отказа нужно направить заявление в Центробанк или в обслуживающий пенсионера банк. Он добавил, что стали появляться фейковые ресурсы, на которых предлагается приобрести цифровой рубль. В реальности проект цифрового рубля пока тестируется и доступ к этой валюте ограничен, отметил парламентарий.

Пенсии — социально значимые выплаты, поэтому государство не имеет права установить единственный способ их получения. Глава комитета Госдумы напомнил, что в России сохранились населенные пункты с низким уровнем цифровой инфраструктуры, а также с ограниченным доступом к банковским сервисам и интернету.

«Очевидно, что перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора, что противоречит самой сути государственных выплат», — заключил Гаврилов.

Ранее Центральный банк (ЦБ) России также опроверг слухи о планах выплачивать пенсии цифровыми рублями.