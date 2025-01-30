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06:00, 30 января 2025Экономика

Центробанк ответил на слухи о выплате пенсий цифровыми рублями

ЦБ РФ опроверг слухи о выплате пенсий цифровыми рублями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Центральный банк (ЦБ) России опроверг слухи о планах выплачивать пенсии цифровыми рублями. Об этом сообщает Ura.ru.

Издание обратило внимание, что в соцсетях начал распространяться старый фейк о начислении пенсионерам выплат цифровыми рублями. Для того, чтобы продолжать получать обычные рубли, якобы необходимо направить письма в ЦБ или в обслуживающий гражданина банк.

В главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу эти сообщения назвали не соответствующими действительности. Также отмечается, что проект цифрового рубля еще только тестируется, доступ к подобной валюте есть лишь у ограниченного круга людей.

28 января сообщалось, что в конце 2024 года Центробанк, Минфин и казначейство протестировали отдельные операции с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса. Представители Министерства финансов отметили, что вопрос использования электронной валюты в бюджетном процессе прорабатывается, а проведение каких-либо государственных выплат населению в новом формате пока не предусмотрено.

Новый этап тестирования цифрового рубля в России стартовал с 1 сентября 2024 года. Подобные операции по-прежнему доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа 2023-го. При этом значительно выросло количество участников. Ими станут не 600, а 9 тысяч граждан. Кроме того, заметно расширилось и число компаний-участников. Их количество увеличилось с 22 до 1,2 тысячи.

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