Цифровой рубль протестировали в бюджетном процессе

ЦБ: в конце 2024-го цифровой рубль протестировали в рамках бюджетного процесса

В конце 2024 года Центробанк, Минфин и казначейство протестировали отдельные операции с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса. Об этом со ссылкой на регулятор сообщает РБК.

Представители Министерства финансов отметили, что вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается, а проведение каких-либо государственных выплат населению в новом формате валюты пока не предусмотрено.

О необходимости протестировать цифровой рубль в рамках исполнения бюджета глава ведомства Антон Силуанов сообщал в ноябре 2023 года. По его словам, новый формат национальной валюты будет востребован в отраслях, где нужно обеспечить целевое использование средств.

В ЦБ также отметили, что обсуждаются сценарии использования цифрового рубля на уровне региональных бюджетов. О сроках и возможных кандидатах на тестирование пока не сообщают. Однако глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что пилотирование цифрового рубля в бюджетном процессе могут запустить в Чувашии.

«Нужно будет отобрать проект или несколько проектов, которые будут финансироваться за счет цифрового рубля. Для этого юридические лица, которые будут участвовать в реализации проекта, должны будут тоже открыть цифровые счета», — пояснил он.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин пообещал, что цифровой рубль будет использовать при проведении расчетов в рамках системы федерального бюджета со следующего года. Что касается использования этой валюты в масштабах всей страны, то такая функция появится с 1 июля 2025 года, уточнил Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».