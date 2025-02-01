В Приднестровье из-за энергокризиса вдвое подешевел интернет

aif.ru: В Приднестровье из-за энергокризиса подешевели домашний интернет и ТВ

В Приднестровье из-за энергокризиса подешевели домашний интернет и телевидение. В феврале телекоммуникационный оператор «Интерднестрком» вдвое снизил стоимость услуг для всех абонентов, сообщает aif.ru.

В компании объясни, что пошли на такую меру «в ответ на масштабные перебои с электроснабжением». В сообщении оператора также говорится, что частые отключения электроэнергии значительно ограничивали доступ к услугам связи. С момента начала веерных отключений электроэнергии специалисты телекоммуникационного оператора активно работают над стабильностью функционирования оборудования и бесперебойным предоставлением услуг связи с помощью резервных источников питания.

В конце декабря в Приднестровье ввели чрезвычайное положение после сообщений «Газпрома» о прекращении поставки энергоресурсов из-за образовавшегося долга более чем в 700 миллионов долларов.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к ЕС с призывом раскрыть подробности о помощи, которая будет предоставлена.