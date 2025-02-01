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15:12, 1 февраля 2025Бывший СССР

В Приднестровье из-за энергокризиса вдвое подешевел интернет

aif.ru: В Приднестровье из-за энергокризиса подешевели домашний интернет и ТВ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ShutterOK / Shutterstock / Fotodom  

В Приднестровье из-за энергокризиса подешевели домашний интернет и телевидение. В феврале телекоммуникационный оператор «Интерднестрком» вдвое снизил стоимость услуг для всех абонентов, сообщает aif.ru.

В компании объясни, что пошли на такую меру «в ответ на масштабные перебои с электроснабжением». В сообщении оператора также говорится, что частые отключения электроэнергии значительно ограничивали доступ к услугам связи. С момента начала веерных отключений электроэнергии специалисты телекоммуникационного оператора активно работают над стабильностью функционирования оборудования и бесперебойным предоставлением услуг связи с помощью резервных источников питания.

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