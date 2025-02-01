Сенатор Карасин: Массированные удары по Украине приносят свои плоды

Массированные ракетные удары России по Украине приносят свои плоды, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Специальная военная операция, которая началась почти три года тому назад, преследует вполне определенные цели. Те массированные удары, которые наносятся по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины — это вполне оправданный метод, и он приносит свои плоды. Иначе молчание, тишина способствуют тому, что нынешние руководители Киева (...) все время егозят и бегают по мировым столицам, по конференциям, доказывая, что важно им помочь, что они победят Россию и так далее. Мы должны довести все цели, о которых говорил президент, до конца. Этому посвящены, в частности, сугубо военные методы», — сказал сенатор.

Мы готовы к переговорам, но что-то складывается впечатление, что с переговорами там не торопятся — ни Вашингтон, ни Евросоюз, ни Киев, который сам эти переговоры запретил. Поэтому продолжаются боевые действия, что же делать. Мы должны добиться поставленных задач и покончить с неонацизмом и милитаризмом на Украине. И мы добьемся своих целей Григорий Карасин российский сенатор

Как сообщили в Минобороны, российские войска нанесли удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры. В ведомстве утверждают, что они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.