В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Депутат Чепа: США должны сделать первый шаг для переговоров с Россией

США должны сделать первый шаг для начала переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об ожиданиях от контактов глав государств Дональда Трампа и Владимира Путина.

Мы все ждем, когда что-то произойдет, шаги со стороны США Алексей Чепа депутат Госдумы

«Мы всегда говорили, начиная с минских соглашений 2014 года, что мы готовы. Мы не просто говорили, мы постоянно это демонстрировали. В первую очередь, конечно, американская сторона, действовала все время наоборот. Поэтому первые шаги должны быть от американской стороны. И первый шаг — это будет звонок Трампа Владимиру Владимировичу. Я думаю, после этого разговора они договорятся о чем-то, и это будет первым шагом к переговорам по урегулированию этого конфликта», — сказал депутат.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме вновь заявил, что намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — сказал республиканец.

Трамп надеется, что по итогам переговоров сторонам удастся достичь «чего-то значительного». Других подробностей и возможных сроков встречи он не привел.