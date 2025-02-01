Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 1 февраля 2025Мир

В США заявили о смятении в Киеве после увольнения главы агентства по закупкам для ВСУ

WP: Оборонный сектор Украины в смятении в решающий момент конфликта
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украинский оборонный сектор рискует потерять контроль над ситуацией в решающий момент конфликта. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Газета указывает, что недавнее отстранение директора агентства оборонных закупок Марины Безруковой и разногласия по поводу кандидатуры ее возможного преемника грозят подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Издание сообщает, что наблюдательный совет проголосовал за продление полномочий Безруковой, несмотря на противоположную позицию глава Минобороны Рустема Умерова, озвученную им публично.

«Любое проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи (…) неясно», — резюмирует WP.

В конце января украинский кабмин уволил замглавы Минобороны страны Дмитрия Клименкова, который занимал эту должность с октября 2023 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Узбекистана отреагировал на записанный украинцем оскорбительный ролик

      Шизофреников стали признавать пригодными к службе в ВСУ

      Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ

      Премьер Словакии Фицо утратил контроль над парламентом

      В Курской области один человек стал жертвой атаки со стороны Украины

      В Венгрии дали совет Испании из-за слов Трампа

      Главком ВСУ оценил психологическую подготовку ВСУ фразой «оставляет желать лучшего»

      Пентагон начал чистку в своем пресс-центре

      Тренер Большунова объяснил превосходство Европы над Россией для тренировок лыжника

      Глава Приднестровья пообещал возобновить подачу электроэнергии в ближайшие дни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше