В США заявили о смятении в Киеве после увольнения главы агентства по закупкам для ВСУ

WP: Оборонный сектор Украины в смятении в решающий момент конфликта

Украинский оборонный сектор рискует потерять контроль над ситуацией в решающий момент конфликта. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Газета указывает, что недавнее отстранение директора агентства оборонных закупок Марины Безруковой и разногласия по поводу кандидатуры ее возможного преемника грозят подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Издание сообщает, что наблюдательный совет проголосовал за продление полномочий Безруковой, несмотря на противоположную позицию глава Минобороны Рустема Умерова, озвученную им публично.

«Любое проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи (…) неясно», — резюмирует WP.

В конце января украинский кабмин уволил замглавы Минобороны страны Дмитрия Клименкова, который занимал эту должность с октября 2023 года.