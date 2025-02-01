Венгрия высказалась о возможности выхода из ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: Страна не собирается выходить из ЕС

Венгрия не собирается покидать Европейский союз (ЕС). О возможности выхода страны из ЕС высказался глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью испанской газете El Debate.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривала ли Венгрия возможность прекращения членства в Евросоюзе. «Мы являемся членом Европейского союза и останемся таковым», — подчеркнул Сийярто. Венгерская сторона оставляет за собой право обсуждать, какой должна быть Европа в будущем, добавил глава МИД.

Кроме того, по его словам, Евросоюз применяет двойные стандарты и лицемерие. Он отметил, что ЕС не может поверить, что успешное консервативное правительство может существовать так долго, поэтому Венгрия попала под санкции и политическое давление Брюсселя.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюз готов «изнасиловать» закон, если среди стран-участниц объединения не будет согласия в вопросе введения санкций. По его мнению, европейцы могут попытаться решить некоторые вопросы методом большинства, несмотря на то что решаться они должны только единогласно.