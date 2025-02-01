Военный эксперт высказался о разногласиях в оборонном секторе Украины

Военный эксперт Дандыкин: У Украины достаточно оружия для противостояния России

У Украины сейчас достаточно оружия для противостояния России считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о разногласиях в оборонном секторе страны.

На 90 дней прекратили помощь [США] и оплату специалистам. (...) До инаугурации, когда [экс-президент США Джо] Байден еще подписывал бумаги, столько всего им напередавали, что еще хватит, я думаю, где-то на месяц определенно, может, еще и больше. Конечно же, старается Европа, которая в общем-то от себя все отдает Василий Дандыкин военный эксперт

«Происходит определенное замещение. (…) Так что, судя по тому, сколько они оставляют оружия, когда мы из выбиваем, у них есть чем воевать. Судя по тому, как они интенсивно обстреливают ДНР, — и стреляют, и бьют, я думаю, что им хватит, по крайней мере на эти 90 дней. А дальше будем смотреть, американцы будут давить на свою тему по перемирию, а перемирие — для того, чтобы их еще больше вооружить, попризывать, и дальше все это пойдет сами понимаете как. Это другая тема уже. К сожалению, обмануть нас — это уже у них в крови находится», — сказал он.

Эксперт считает, что в целом запасы Украины снижаются, но запасов страны хватает, чтобы оказывать сопротивление.

Как пишет The Washington Post, в украинском оборонном секторе произошел раскол в важный момент военного конфликта. Он связан с неопределенностью президента США Дональда Трампа в вопросе поставок Украине военной помощи. Из-за разногласий высокопоставленных чиновников оборонный сектор Украины оказался «в смятении», поскольку была заморожена работа Агентства оборонных закупок (АОЗ) с бюджетом 7 миллиардов долларов. Издание отмечает, что из-за возможного сокращения военной помощи США внутреннее производство и закупки оружия будут играть все более важную роль для Киева.