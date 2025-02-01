Глава ВГА Ганчев: ВСУ стянули большие силы к Двуречной в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули большие силы к взятому российскими войсками поселку Двуречная в Харьковской области и ежедневно обстреливают населенный пункт. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики в направлении Двуречной стянули большие силы и ежедневно обстреливают этот населенный пункт как из артиллерии, так и с применением ударных БПЛА», — написал он. Чиновник подчеркнул, что в поселок не могут проехать даже сотрудники администрации.

Как рассказал Ганчев, после взятия населенного пункта российскими войсками покинувшие его местные жители стали обращаться на горячую линию ВГА, чтобы узнать, есть ли проезд в Двуречную и могут ли они вернуться домой. Он подчеркнул, что возвращаться туда пока рано.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля.