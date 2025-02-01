Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:20, 1 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ стянули большие силы и ежедневно обстреливают Двуречную в Харьковской области

Глава ВГА Ганчев: ВСУ стянули большие силы к Двуречной в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули большие силы к взятому российскими войсками поселку Двуречная в Харьковской области и ежедневно обстреливают населенный пункт. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики в направлении Двуречной стянули большие силы и ежедневно обстреливают этот населенный пункт как из артиллерии, так и с применением ударных БПЛА», — написал он. Чиновник подчеркнул, что в поселок не могут проехать даже сотрудники администрации.

Как рассказал Ганчев, после взятия населенного пункта российскими войсками покинувшие его местные жители стали обращаться на горячую линию ВГА, чтобы узнать, есть ли проезд в Двуречную и могут ли они вернуться домой. Он подчеркнул, что возвращаться туда пока рано.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

      Раскрыты самые сложные для поступления вузы России

      В Эстонии испугались перехода важных ресурсов Украины к России

      В Госдуме назвали дату начала работы режима высылки незаконных мигрантов

      ВСУ стянули большие силы и ежедневно обстреливают Двуречную в Харьковской области

      Киев возобновил попытки получить замороженные российские активы после избрания Трампа

      В ЕС заявили о планах ввести санкции против 50 категорий российских товаров

      Стало известно о массированном ракетном ударе по военным объектам на Украине

      Александр Емельяненко дал совет Исмаилову по избавлению от лысины

      Абхаз рассказал о стремлении бойцов ВСУ сдаваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше