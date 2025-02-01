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00:29, 1 февраля 2025Россия

Захарова получила необычный подарок от молодежи

Молодежь Мордовии подарила Захаровой мягкую игрушку лисы и варежки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации агентства уточняется, что лиса — один из символов Саранска. Скульптуры и изображения животного расположены по городу. Кроме того, лиса изображена на гербе столицы Мордовии.

Ранее на встрече с молодежью Захарова раскрыла роль России на мировой арене. По ее мнению, Москва показала миру альтернативу агрессивным политическим организациям. «И мне кажется, одну из ключевых ролей, но, возможно, и ведущую роль в этом сыграла наша страна», — подчеркнула дипломат.

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