Захарова получила необычный подарок от молодежи

Молодежь Мордовии подарила Захаровой мягкую игрушку лисы и варежки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации агентства уточняется, что лиса — один из символов Саранска. Скульптуры и изображения животного расположены по городу. Кроме того, лиса изображена на гербе столицы Мордовии.

Ранее на встрече с молодежью Захарова раскрыла роль России на мировой арене. По ее мнению, Москва показала миру альтернативу агрессивным политическим организациям. «И мне кажется, одну из ключевых ролей, но, возможно, и ведущую роль в этом сыграла наша страна», — подчеркнула дипломат.