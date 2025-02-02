Информацию о разработке DeepSeek советскими программистами сообщили по федеральному каналу

В эфире «России 1» рассказали, что DeepSeek разработали советские программисты

Информацию о том, что китайский чат-бот DeepSeek разработали советские программисты, сообщили по федеральному каналу. Сюжет показали на «России 1» в эфире программы «Вести». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами ещё в 1985 году», — сообщил телеведущий.

Примечательно, что несколькими днями ранее соответствующий материал был опубликован на сайте «Панорама», который пишет «гротескные пародии на реальность», а не настоящие новости.

Ранее МВД призвало россиян не использовать модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek и ChatGPT при работе со служебными документами, а также не загружать в чат-боты чувствительную личную информацию. В ведомстве напомнили об их уязвимости.