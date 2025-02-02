Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:30, 2 февраля 2025Интернет и СМИ

Информацию о разработке DeepSeek советскими программистами сообщили по федеральному каналу

В эфире «России 1» рассказали, что DeepSeek разработали советские программисты
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Информацию о том, что китайский чат-бот DeepSeek разработали советские программисты, сообщили по федеральному каналу. Сюжет показали на «России 1» в эфире программы «Вести». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами ещё в 1985 году», — сообщил телеведущий.

Примечательно, что несколькими днями ранее соответствующий материал был опубликован на сайте «Панорама», который пишет «гротескные пародии на реальность», а не настоящие новости.

Ранее МВД призвало россиян не использовать модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek и ChatGPT при работе со служебными документами, а также не загружать в чат-боты чувствительную личную информацию. В ведомстве напомнили об их уязвимости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Боевики ХАМАС приедут в Москву

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер с украинской пехотой

      Украинские военные отказались верить в возможность перемирия

      У китайских автомобилей вскрылась новая массовая проблема

      В МИД заявили об обелении союзника Гитлера в учебниках Молдавии

      Хинштейн рассказал о судьбе служившего в Курской области вице-губернатора Приморья

      Вратарь ЦСКА прокомментировал переход в «Спартак»

      Байден вызвал гнев Минюста США своим последним решением

      В Краснодаре бездомные собаки напали на мальчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше