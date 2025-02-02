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07:35, 2 февраля 2025Россия

Названы самые необычные находки в канализации в 2024 году

«Росводоканал»: В 2024 году в канализации были найдены манекен и коляска
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

В 2024 году сотрудники «Росводоканала» традиционно нашли в канализации много необычных находок, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе оператора и назвали самые необычные и самые распространенные предметы, которые были обнаружены.

Так, в Оренбурге специалисты коммунальных служб наткнулись на одном из участков трубопровода сначала на деревянную скамейку, а чуть позже на ватный тулуп, которые, по всей видимости, были сброшены в канализационный люк.

«В Краснодаре в ходе осмотра подземных коммуникаций сотрудниками Росводоканала были найдены детская коляска, а также металлический стул и ручной каток для укладки асфальта. К этому необычному набору прилагались резиновые перчатки», — поделились в пресс-службе.

Самая необычная находка была зафиксирована в Архангельске — там из люка вытащили женский манекен и игрушечную голубую лошадку, сообщили в «Росводоканале».

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«И абсолютно во всех городах России коммунальщики находят в канализации автомобильные покрышки и "тряпичных монстров". Последние доставляют больше всего проблем. Так называют влажные салфетки, ватные палочки, подгузники и средства гигиены, сбившиеся в огромные комки и жгуты. Зачастую они достигают гигантских размеров и в течение года сотрудники "Росводоканала" извлекают их тоннами. Когда они едут на вызов, то в первую очередь ожидают встретить именно такой засор», — отметили в компании.

Россиянам напомнили, что в унитазы не стоит выбрасывать посторонние предметы и еду, а также сливать жир. В большинстве случаев причиной засоров и некорректной работы канализации становится бытовой мусор, предметы личной гигиены, остатки пищи, наполнители для кошачьих туалетов, уточнили в пресс-службе.

Ранее эксперты назвали способ, позволяющий избавить ванную комнату от запаха канализации без использования дорогой бытовой химии. Для этого необходимы пищевая сода, белый винный уксус, обычная вода и плотная ткань или пробка с полиэтиленовой пленкой.

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