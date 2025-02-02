Подполковник Дэвис: Киев не сможет выторговать себе хорошие условия сделки

Киев не сможет рассчитывать на заключение хорошего для него соглашения после переговоров о прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что Западу необходимо понять, что варианта «хорошая сделка» для Украины. Дэвис объяснил, что президенту США Дональду Трампу придется быстро заключить «ужасную сделку», учитывая провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. «Сейчас вопрос заключается в том, насколько плохо все будет», — высказал мнение Дэвис. По его прогнозу, у Киева будет выбор из двух вариантов: ужасная сделка или катастрофическое поражение.

Ранее политолог Александр Дудчак сообщил, что отказом от переговоров президент Украины Владимир Зеленский оттягивает печальный финал. По его мнению, украинский лидер ошибочно считает, что время играет ему на руку.