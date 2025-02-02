Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
66:79
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Арсенал
5:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Милан
1:1
Завершен
Интер М
Италия — Серия А|23-й тур
Рома
1:1
Завершен
Наполи
Италия — Серия А|23-й тур
06:30, 3 февраля 2025Спорт

Названа главная мешающая избавиться от жира на животе ошибка в тренировках

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал главную ошибку в тренировках, мешающую избавиться от лишнего жира на животе. Его слова приводит Eatthis.com.

По мнению эксперта, это пренебрежение силовыми тренировками. «Если вы полагаетесь только на километры беговой дорожки и подсчет калорий, вы ведете тяжелую битву. Я наблюдал, как клиенты были одержимы сжиганием как можно большего количества калорий, игнорируя один из самых эффективных инструментов сжигания жира — гантели. Это как пытаться испечь торт, не включив духовку», — заявил Ноббе.

По его словам, силовые тренировки нужны не только для наращивания мышечной массы. «Они разгоняют ваш метаболизм, сжигают жир на животе и сохраняют результаты еще долго после окончания тренировки», — рассказал Ноббе.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      Спящий мужчина изнасиловал женщину

      Названа главная мешающая избавиться от жира на животе ошибка в тренировках

      Флагманы Apple и Samsung сравнили

      Житель Селидово рассказал об убивавшем мирных жителей снайпере ВСУ

      Трамп оскорбил чиновников из USAID

      Украинская спортсменка рассказала о создании гей-батальонов ВСУ

      Добровольческий отряд «Тигр» переименуют в честь Ефремова

      В офисе Зеленского раскритиковали план Трампа по Украине

      Толпа подростков избила пассажира электрички в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше