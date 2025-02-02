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16:13, 2 февраля 2025Россия

Опубликовано видео последствий удара по школе-интернату в Судже

«РВ» опубликовал видео последствий удара по школе-интернату в курской Судже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Опубликовано новое видео последствий удара по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Ролик появился в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На записи видно разрушенное здание с выбитыми окнами, груды камней и досок.

В субботу, 1 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната. Средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области. В оборонном ведомстве считают, что данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевских властей, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказание для украинских военных, виновных в ударе по интернату.

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