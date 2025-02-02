Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 2 февраля 2025Россия

Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже

Хинштейн: Виновные в ударе по школе-интернату в Судже понесут наказание
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказание для украинских военных, виновных в ударе по школе-интернату в Судже. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сходил на утреннюю службу в Знаменский собор. Помолился за здравие наших людей — в первую очередь находящихся сейчас в Судже. (...) Все преступники, которые выбирают своей целью мирных людей, обязательно понесут наказание: пусть даже не на этом свете», — написал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области сообщил, что точной информации о количестве пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на школу-интернат в Судже нет. Он также назвал действия украинских военных преступлением.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже в Курской области. Уточнялось, что в здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у ВСУ после вторжения в российский регион.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал СБУ рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии

      Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов на Олимпиаде

      Трампа заподозрили в подготовке к войне

      Движение по Крымскому мосту возобновили

      В российском регионе коты стали причиной пожара

      Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже

      В МВД заявили о сотнях тысяч нелегальных мигрантах в России

      Минобороны сообщило об активном наступлении в зоне СВО

      Фанаты освистали гимн США в матче НХЛ

      В России ответили на слова Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше