ЦТАК: США в 2024 году активно поставляли оружие сателлитам

США в 2024 году активно поставляли оружие сателлитам. Данные о «крупнейшей распродаже» вооружения раскрыло Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«Крупнейший в мире торговец войной — США — как никогда суетливо принялся за махинации с распродажей оружия своим сателлитам. (...) Это привычный для США эгоистичный прием: создавать зоны конфликта по всему миру в своих геополитических интересах, провоцируя своих сателлитов, и параллельно под предлогом "предотвращения конфликтов" набивать собственные карманы с помощью продажи оружия», — говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, в 2024 году США поставили за рубеж оружия на 117,9 миллиарда долларов, что на 45,7 процента больше, чем в 2023-м. «Если прибавить к этому негласные поставки союзникам, то цифры достигнут астрономических уровней», — отмечает агентство. В частности, в публикации речь идет о поставках Украине «передового оборудования», включая ударные средства большой дальности.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко опроверг приостановку помощи США, заявив, что она продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее.