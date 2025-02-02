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03:20, 2 февраля 2025Россия

В Калужской области прошли похороны двух убитых лесничих

РИА Новости: В Калужской области похоронили двух убитых лесничих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Tomaseti / Unsplash

В Калужской области похоронили двух сотрудников лесничества, убитых черным лесорубом. Об этом сообщил глава Куйбышевского района региона Сергей Беляй в разговоре с РИА Новости.

Церемония прощания с замдиректора ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексеем Агеевым и водителем автомобиля Геннадием Богачевым прошла в субботу, 1 февраля. Уточняется, что Богачев был похоронен в селе Закрутое, а Агеев — в поселке Бетлица.

«Все прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия. Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах — одного и второго», — рассказал собеседник агентства.

Утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества — четверо мужчин и одна женщина — приехали к 64-летнему жителю деревни Усохи для проверки информации о том, что он ведет незаконную рубку деревьев. Однако мужчина открыл по ним огонь из пистолета ТТ. Летальные ранения получили трое мужчин, двух их коллег — мужчину и женщину стрелок увел в дом и сковал наручниками.

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