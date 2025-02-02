В Москве частично перекрыли МКАД из-за аварии

В Москве из-за ДТП было затруднено движение на участке МКАД

На внешней стороне 36-го километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате чего было частично затруднено движение на дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как сообщили в департаменте, речь идет о ДТП нескольких автомобилях перед съездом №35А. В результате аварии движение на этом участке было незначительно затруднено. «На месте работают оперативные службы города», — уточняется в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что грузовик с водкой попал в аварию на МКАД в Ясенево. Груженая водкой фура Scania влетела в отбойник, после чего транспортное средство развернуло и опрокинуло на бок. Водитель фуры в результате случившегося серьезно пострадал.