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09:00, 2 февраля 2025Россия

В семье, где четверо детей погибли из-за отравления, умер пятый ребенок. Между трагедиями прошло четыре месяца

В отравившейся токсинами семье из Красноярска умер трехмесячный ребенок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: СУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия

В отравившейся токсинами семье из поселка Красная Сопка Красноярского края умер грудной ребенок. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

ЧП произошло 2 февраля. В следственные органы поступило сообщение о гибели младенца. В ходе проверки установлено, что накануне вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила трехмесячного сына без признаков жизни. Следственным отделом СК по Назаровскому району организована процессуальная проверка.

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Назаровский межрайонный прокурор Владислав Беспалов заявил, что возможной причиной гибели младенца стала асфиксия из-за рвотных масс. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Точную причину смерти покажет экспертиза.

В 2024 году в этой семье погибли четверо детей

21 сентября 2024 года родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с подозрением на отравление. Врачам не удалось спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября не стало 12-летней девочки.

Фото: lya Moskovets/ Globallookpress.com

Родителей поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. При этом, как оказалось, женщина была беременна еще одним ребенком. Через два дня муж и жена пришли в сознание, 25 сентября их выписали из больницы.

Спустя несколько дней родственники отравившейся семьи нашли около их дома котенка без признаков жизни. На шерсти животного были найдены компоненты инсектицидов.

Расследование отравления детей длилось несколько месяцев

Судебно-медицинская экспертиза выяснила точную причину гибели детей спустя три месяца. Их смерть наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. При этом производитель инсектицида утверждал, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.

Фото: РИА Новости

Выписавшиеся из больницы родители переехали к родственникам. По словам источника «Ленты.ру», отец и мать сильно переживали смерть детей и сосредоточились на новорожденном младенце. Отклонений в поведении замечено не было. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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