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09:44, 2 февраля 2025Мир

В США произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

CBS: При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали шесть человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fred Greaves / Reuters

В городе Мартинес в округе Контра-Коста штате Калифорния США произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company. Пострадали шесть человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По данным канала, пострадавшие — работники предприятия, четверым из них потребовалась госпитализация. Жителям близлежащих районов рекомендовали пройти в укрытие.

«Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами», — говорится в сообщении

О мощных лесных пожарах в США стало известно 7 января, площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Лос-Анджелеса, оценили на сумму, превышающую 350 миллионов долларов. Больше всего объектов пострадало в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки многих мировых знаменитостей.

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