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14:10, 3 февраля 2025Наука и техника

Apple запустит новый сервис

Bloomberg: Apple запустит сервис для встреч и планирования в начале февраля
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Корпорация Apple запустит новый цифровой сервис Confetti в начале февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, цифровой сервис Confetti будет запущен «уже на этой неделе». Он будет совмещать в себе календарь и приложения для онлайн-встреч. Гурман рассказал, что Confetti позволит приглашать на встречи пользователей Apple и работать через облачный сервис iCloud.

Инсайдер также отметил, что в Apple много лет планируют обновить свой сервис «Календарь», доступный для пользователей экосистемы. Релиз Confetti привязан к iOS 18.3 — операционной системе (ОС) для iPhone, которая уже вышла в конце января. Поэтому есть предположение, что сервис уже добавили на смартфоны Apple и откроют для пользователей сразу после релиза.

Журналисты издания 9to5Mac отметили, что нашли упоминание нового сервиса в коде iOS 18.3 еще в январе. По их мнению, приложение будет работать со встроенным календарем и мессенджером iMessage, через которого можно будет приглашать пользователей на онлайн-встречи.

Ранее в корпорации Apple сообщили, что количество оформленных в ее экосистеме подписок на сервисы превысило миллиард. По словам главы компании Тима Кука, возросшее взаимодействие клиентов с предложениями услуг является ключевым фактором роста.

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