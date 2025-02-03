Apple похвасталась миллиардом подписчиков

Apple рассказала о миллиарде подписок, оформленных через ее сервисы

Корпорация Apple сообщила, что количество оформленных в ее экосистеме подписок на сервисы превысило миллиард. На это обратило внимание издание TechCrunch.

В квартальном отчете представители компании похвастались, что пользователи гаджетов Apple оформили более миллиарда подписок. В корпорации отметили успех сектора цифровых услуг, заметив, что за последний год платные подписки принесли почти 100 миллиардов долларов выручки.

В раскрытой Apple документации отмечается, что рекордный показатель охватывает как подписки на iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness, так и подписки на сторонние сервисы, оформленные через App Store. В компании не стали уточнять, как именно они считали количество подписчиков.

Глава IT-гиганта Тим Кук отдельно выделил платный стриминговый сервис Apple Arcade, в библиотеку которого компания продолжает добавлять новые игры. Также он рассказал о платежном сервисе Tap to Pay, который в 2024 году стал доступен на 20 рынках. Предприниматель подытожил, что возросшее взаимодействие клиентов с предложениями услуг является ключевым фактором роста.

Ранее стало известно, что корпорация Apple начала терять позиции на одном из крупнейших мировых рынков смартфонов — в Китае. Согласно отчету компании Canalys, в четвертом квартале поставки iPhone в Китае упали на 25 процентов.