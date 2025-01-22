Apple начала терять рынок смартфонов в Китае

Apple опустилась на третье место по поставкам смартфонов в Китае

Корпорация Apple начала терять позиции на одном из крупнейших мировых рынков смартфонов — в Китае. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Журналисты медиа отметили, что уже две независимые компании, анализирующие состояние рынка смартфонов, зафиксировали этот факт. Первой окзалась Canalys, специалисты которой заметили, что в четвертом квартале поставки iPhone в Китае упали на 25 процентов. Доля Apple в регионе снизилась с 19 процентов в 2023 году до 15 процентов. Она разместилась на третьем месте по поставкам — вместе с компаниями Oppo и Honor.

Позже выводы коллег подтвердили аналитики Counterpoint Research, которые также заявили, что Apple опустилась на третье место по поставкам смартфонов в Китае. По итогам четвертого квартала в регионе лидировали Huawei и Xiaomi. «Это первый случай после запрета США, когда Huawei вернула себе лидирующие позиции», — заключили специалисты.

Авторы 9to5Mac изучили выводы аналитиков и отметили, что Apple могла потерять долю китайского рынка из-за инструментов искусственного интеллекта (ИИ), которые никак не может запустить. В Китае все модели и сервисы ИИ должны пройти одобрение местных регуляторов. Журналисты подытожили, что Apple еще находится на пути получения разрешения, хотя ее конкуренты в Китае уже запустили свои сервисы.

В середине января о том, что Apple испытывает проблемы с китайским рынком, заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Ко. По данным инсайдера, в декабре 2024 года поставки смартфонов американского бренда в Китае упали на 12 процентов по сравнению с концом 2023-го.