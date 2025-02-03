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10:20, 3 февраля 2025Наука и техника

Владельцам часов Apple раздадут десятки миллионов долларов

Apple выплатит пользователям своих часов деньги в рамках спора
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: charnsitr / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple урегулировала многолетний спор с владельцами умных часов и теперь раздаст пользователям десятки миллионов долларов. Об этом сообщает издание CNET.

В конце января стало известно, что юристы американской компании договорились урегулировать спор относительно умных часов Apple. В 2019 году владельцы моделей Apple Watch 1, 2 и 3 подали на корпорацию Тима Кука в суд, утверждая, что часы могут нанести вред здоровью и тяжелые увечья. Так, они заявляли, что батареи гаджетов со временем могут выйти из строя, вздуться и загореться.

По словам журналистов, представители Apple почти 6 лет уверяли суд и истцов, что их устройства разработаны таким образом, чтобы быть надежными и безопасными. В компании договорились с истцами и выплатят им 20 миллионов долларов. Размер компенсации составит от 50 до 60 долларов для отдельного пользователя.

Представители корпорации уведомили СМИ о том, что урегулировали спор, однако заявили, что «категорически не согласны с претензиями, выдвинутыми против этих моделей Apple Watch». Для получения выплаты пользователи должны связаться с Apple и предоставить доказательства, что жаловались на проблемы со вздутой батареей своих часов ранее.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что смартфоны серии iPhone 16 оказались более успешными в продаже, чем модели прошлого поколения. Главной причиной популярности он назвал функции искусственного интеллекта (ИИ) в новых девайсах.

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