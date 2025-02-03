Армия России нанесла удар по цехам производства украинских беспилотников

Минобороны: Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом отчиталось Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий в рамках спецоперации.

Одной из целей стал неназванный объект энергетики, обеспечивающий действия Вооруженных сил Украины.

Также в ходе атаки была поражена инфраструктура военных аэродромов противника и цеха производства беспилотников, добавили в военном ведомстве.

3 февраля украинские войска за полтора часа атаковали два региона России. Под ударом оказались Курская и Белгородская области.