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12:09, 3 февраля 2025Россия

Армия России нанесла удар по цехам производства украинских беспилотников

Минобороны: Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом отчиталось Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий в рамках спецоперации.

Одной из целей стал неназванный объект энергетики, обеспечивающий действия Вооруженных сил Украины.

Также в ходе атаки была поражена инфраструктура военных аэродромов противника и цеха производства беспилотников, добавили в военном ведомстве.

3 февраля украинские войска за полтора часа атаковали два региона России. Под ударом оказались Курская и Белгородская области.

ЖЗЛ
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