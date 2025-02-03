За полтора часа ВСУ совершили три атаки на российские регионы

Минобороны: Над Курской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ

Над Курской и Белгородской областями сбили три украинских беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили три атаки на российские регионы за полтора часа — с 9:00 до 10:30 мск.

Два беспилотника российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью, еще один — на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 февраля, ВСУ пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников. Большую часть из них уничтожили над Ростовской областью.