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11:36, 3 февраля 2025Россия

За полтора часа ВСУ совершили три атаки на российские регионы

Минобороны: Над Курской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Над Курской и Белгородской областями сбили три украинских беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили три атаки на российские регионы за полтора часа — с 9:00 до 10:30 мск.

Два беспилотника российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью, еще один — на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 февраля, ВСУ пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников. Большую часть из них уничтожили над Ростовской областью.

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