Блогер нашел способ бесплатно попасть на Неделю моды

Популярный блогер нашел способ бесплатно попасть на показы, проходящие в рамках Недели моды в Париже. Ролик появился в его TikTok-аккаунте, насчитывающем 148 тысяч подписчиков и 22 миллиона лайков.

Инлфюэнсер с никнеймом @sainleon приобрел спреи для волос и попытался пройти на одно из дефиле под видом работника. В итоге мужчина беспрепятственно прошел через несколько постов охраны, не предъявляя при этом никаких документов. На размещенных кадрах видно, что автору удалось не только пройти на бэкстейдж, но и посмотреть шоу в качестве гостя.

Публикация блогера набрала 774 тысячи просмотров на платформе.

Ранее в январе рэперша Megan Thee Stallion в платье из цепочек появилась на Неделе моды в Париже.