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23:07, 3 февраля 2025Мир

Британцев призвали игнорировать пропаганду Киева

Посольство России в Лондоне призвало британцев не верить пропаганде Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Посольство России в Лондоне призвало британцев не верить пропаганде Киева, призывающей их вступать в проукраинские вооруженные формирования. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что иностранные наемники являются законными целями для Вооруженных сил России (ВС РФ). Дипломаты объяснили, что напоминают об этом в связи с появлением новых данных о гибели британских наемников на Украине.

«Эта пропаганда, направленная прежде всего на иностранцев, распространяется в силу того, что украинские войска несут большие потери, а проводимая на Украине насильственная мобилизация провалилась», — отметили дипломаты.

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