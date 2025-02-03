Посольство России в Лондоне призвало британцев не верить пропаганде Киева

Посольство России в Лондоне призвало британцев не верить пропаганде Киева, призывающей их вступать в проукраинские вооруженные формирования. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что иностранные наемники являются законными целями для Вооруженных сил России (ВС РФ). Дипломаты объяснили, что напоминают об этом в связи с появлением новых данных о гибели британских наемников на Украине.

«Эта пропаганда, направленная прежде всего на иностранцев, распространяется в силу того, что украинские войска несут большие потери, а проводимая на Украине насильственная мобилизация провалилась», — отметили дипломаты.

