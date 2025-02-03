Домохозяек призвали срочно положить в микроволновку лимон

Эксперты ТутНовости: Очистить микроволновку поможет лимон

Домохозяйкам, которые хотят отмыть микроволновку, следует срочно положить в нее ломтики лимона. Таким советом поделились эксперты «ТутНовости».

Рекомендуется налить в миску стакан воды, затем добавить туда несколько долек лимона или две столовые ложки. Далее следует поставить миску в микроволновку и включить ее на 3–5 минут на максимальной мощности. После выключения микроволновки следует открыть дверку на пару минут. Эксперты уточнили, что при сильном загрязнении потребуется повторная очистка.

После домохозяйке следует достать миску и протереть внутренние стенки микроволновки влажной тряпкой или губкой. Лимонная кислота поможет размягчить застарелые пятна и убрать неприятные запахи.

Ранее домохозяйкам посоветовали очистить кухонную вытяжку от жира с использованием чайного пакетика. Его рекомендуется замочить в горячей воде на несколько минут, затем отжать от лишней жидкости и протереть им поверхность вытяжки, которая нуждается в очистке.