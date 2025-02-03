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14:58, 3 февраля 2025Россия

Еще три украинских дрона были сбиты в небе над Россией

Минобороны сообщило о сбитии дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были перехвачены в промежутке с 12:00 до 14:00 мск. Они были поражены дежурными средствами противовоздушной обороны.

За несколько часов до этого над Курской и Белгородской областью сбили еще три беспилотника ВСУ.

В ночь на 3 февраля с территории Украины по России было выпущено 70 беспилотников. Под ударом оказались шесть регионов, почти 30 беспилотников сбили над Ростовской областью.

ЖЗЛ
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