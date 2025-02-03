Генерал ФСБ высказался о поиске исполнителей убийства основателя батальона «Арбат»

Генерал ФСБ Михайлов: Исполнитель убийства Саркисяна скоро будет найден

Поиск исполнителей убийства президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна не должен представлять больших сложностей для сотрудников правоохранительных органов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он объяснил, что ЖК «Алые Паруса», где произошел взрыв, тщательно охраняется.

«ЖК находится под жестким видеоконтролем, там есть система распознавания лиц, так что преступление скоро будет раскрыто, — уверен Михайлов. — Сейчас же предполагать, кто именно пронес взрывное устройство, достаточно сложно, это мог быть буквально кто угодно из тех, кто заходил в здание».

Эксперт убежден, что первые детали о преступлении появятся уже в ближайшее время и выразил уверенность в том, что расследование не займет слишком много времени.

«Этот комплекс особо охраняемый. Не потому что в нем живут какие-то великие люди, а просто потому что он очень дорогой. Жильцы там имеют возможность нанимать охрану, службу безопасности, ЧОПы. Так что, думаю, скоро все станет ясно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Саркисян погиб в больнице после покушения. Предварительной причиной смерти назвали проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека.